"Известия": выручка российских аптек в феврале увеличилась на 20%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выручка российских аптек по итогам февраля 2020 года оказалась на 20% больше, чем в феврале прошлого года. Объем коммерческого рынка лекарств составил 100,9 млрд рублей в розничных ценах, сообщает в понедельник газета " Известия " со ссылкой на данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group.

По информации издания, в натуральном объеме рынок лекарственных препаратов увеличился на 7,7%, до 457,7 млн упаковок. При этом средняя стоимость пачки лекарства в этот же период возросла на 11,6%, до 220 рублей. Как сообщает газета, по ценовым сегментам рыночная структура в феврале нынешнего года изменилась в пользу дорогостоящих препаратов относительно того же месяца годом ранее, в то время как вес других сегментов на рынке сократился.

"Известия" уточняют, что рост продаж лекарств был обеспечен не только средствами от респираторных и вирусных инфекций - россияне в принципе стали больше покупать практически все категории препаратов. Что касается лекарств для лечения заболеваний респираторной системы, то в феврале 2020 года они оказались выше прошлогодних на 20,1% в денежном выражении и составили 13,6 млрд рублей. При этом в натуральном объеме рост продаж составил 8,6%, а средняя цена пачки лекарства в категории средств от ОРВИ составила 177 рублей против 160 рублей в 2019 году (рост 10,6%).

В то же время наблюдается рост продаж сердечно-сосудистых препаратов - на 25,8% (до 14 млрд рублей), средств от расстройств пищеварения - на 21,7% (до 18,5 млрд рублей), лекарств от болезней нервной системы - на 16,8% (до 11,1 млрд рублей). Помимо этого, увеличились и продажи биологически активных добавок, среди которых витамины, успокаивающие препараты и средства для похудения. В феврале нынешнего года жители РФ потратили на них 6,1 млрд рублей - на 31,2% больше, чем в феврале 2019 года.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, рост продаж лекарственных препаратов связан с сезонным фактором и попытками граждан защититься от коронавирусной инфекции. "COVID-19, как и в принципе респираторные заболевания, провоцирует обострения хронических заболеваний. Поэтому растут продажи и остальных категорий препаратов", - пояснил он изданию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.