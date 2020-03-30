Хайнань с апреля приступает к поэтапному вытеснению пластика из массового употребления

ХАЙКОУ /Китай/, 30 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с начала следующего месяца приступает к постепенному вытеснению из повсеместного употребления одноразовой пластиковой продукции. Об этом сообщил глава регионального управления охраны окружающей среды Дэн Сяоган.

"С апреля в столовых всех партийных и правительственных структур, а также в общественных организациях, крупных государственных компаниях, на территории ключевых туристических достопримечательностей Хайнаня, в крупных супермаркетах и торговых центрах, в учебных заведениях, больницах, при проведении масштабных заседаний и выставок будут запрещены одноразовые пластиковые пакеты и столовые приборы", - рассказал он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, параллельно в провинции ведется работа по организации цепочек поставок продукции из новых альтернативных материалов, которые будут использоваться вместо полимеров. По официальным данным, на Хайнане начато строительство четырех фабрик, готовящихся производить до 23 тыс. тонн таких товаров в год. Ожидается, что на первом этапе новый продукт будет дороже, чем пластиковый, однако со временем подешевеет.

Как сообщило ранее управление охраны окружающей среды Хайнаня, с 1 декабря остров введет запрет на производство, продажу и использование широкого перечня одноразовой пластиковой продукции. Это решение распространяется на товары с содержанием полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, этилвинилацетата и полиэтилентерефталата. В соответствии с постановлением, в дальнейшем власти намерены расширить список запрещенных предметов из пластика.

В январе китайское правительство запустило программу полного отказа от полимеров в ряде сфер бытового применения, к 2026 году они должны быть вытеснены новыми материалами. Согласно распоряжению властей, магазины, рестораны, аптеки и прочие многочисленные заведения крупнейших городов Китая уже в 2020 году полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков.