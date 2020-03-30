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СМИ: министры торговли G20 проведут 30 марта видеоконференцию

По данным газеты Nikkei, главы ведомств обсудят сотрудничество для поддержки международных сетей поставок медицинского оборудования и лекарственных средств, которые пострадали из-за пандемии

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Министры торговли стран Группы двадцати (G20) в понедельник проведут экстренное совещание в формате видеоконференции в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

По ее данным, главы ведомств обсудят сотрудничество для поддержки международных сетей поставок медицинского оборудования и лекарственных средств, которые пострадали из-за пандемии. Со стороны Японии в видеоконференции примет участие министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма, отмечает издание.

26 марта по итогам саммита глав государств G20 стало известно, что страны "двадцатки" вложат более $5 трлн в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 630 тыс. человек, зафиксировано около 30 тыс. смертельных исходов.

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