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Минсельхоз не отметил изменения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов поставки зерна

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что в России начинают действовать ограничения на продажу зерна внутри страны

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

30 марта газета "Коммерсантъ" написала, что в дополнение к экспортной квоте в России начинают действовать негласные ограничения на продажу зерна внутри страны. По данным издания, участники рынка, в основном из Сибири, сообщают о задержках с оформлением сертификатов, которые парализовали отгрузки и грозят срывом контрактов с сопутствующими убытками.

"Минсельхоз России не отмечает увеличения сроков выдачи фитосанитарных сертификатов. Темпы экспорта зерна за последние две недели увеличились, что также подтверждает отсутствие системных изменений в сторону осложнения процедур", - сказал представитель министерства.

В Минсельхозе добавили, что в отдельных случаях сроки оформления и возможность выдачи сертификата могут быть обусловлены фитосанитарным состоянием конкретной партии. По обращению ассоциации "Красноярск Зернопродукт", которая сообщила "Коммерсанту" о сложностях с продажей зерна из Сибири, будет проведена соответствующая проверка, заверили в министерстве.

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