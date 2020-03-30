{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 13,3 млрд руб.

Объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 60 млрд рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 27 марта в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на 13,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 26 марта, также составлял 13,3 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Таким образом, объем продажи валюты на внутреннем рынке уже превысил 60 млрд рублей. Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение местами в больницах
Мишустин также заявил, что президент и правительство России делают сейчас все, чтобы заболевшие коронавирусом в регионах получали своевременную медицинскую помощь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС