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Распространение коронавируса нового типа

Власти Молдавии помогут людям и предприятиям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Для этого готовится соответствующий пакет мер, который вступит в силу 1 апреля

КИШИНЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии выплатят пособия медикам, полицейским и госслужащим, которые заразились коронавирусом, находясь на первой линии борьбы с эпидемией. Как заявил президент Игорь Додон на брифинге после состоявшейся в понедельник традиционной встречи с премьером и спикером парламента, для этого готовится соответствующий пакет мер, который вступит в силу 1 апреля.

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"Медикам, полицейским и госслужащим, у которых подтвердилось инфицирование коронавирусом, будет выплачено по 16 тыс. леев (около $880)", - сказал Додон.

По его словам, также помощь будет оказана предприятиям, пострадавшим из-за введенного в стране чрезвычайного положения (ЧП) в связи с коронавирусом. "Мы обсудили меры по поддержке экономических агентов. Предприятиям общественного питания, гостиничным и развлекательным заведениям, которые приостановили работу по решению комиссии по ЧП и которые сохранят зарплату своим сотрудникам, при ее выплате государство вернет 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы", - сказал Додон, отметив, что эти выплаты будут осуществлены при условии, что зарплата будет не выше, чем в феврале, и на основании списка работников по состоянию на 1 марта.

По словам президента Молдавии, другим предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично, но не из-за режима ЧП, будет возвращено 60% налога с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования. Додон также рассказал о поддержке тех, кто лишился работы. Они смогут получить от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места.

В настоящее время в Молдавии выявлено 263 заболевших, из которых 44 находятся в тяжелом состоянии, умерли два человека, выздоровели 14. В связи с пандемией в стране был введен режим ЧП, который будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами.y

Теги
МолдавияДодон, ИгорьРаспространение коронавируса нового типа
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