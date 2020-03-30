Белозерова попросили установить максимальные скидки на перевозку продуктов питания

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ассоциация операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) обратилась к генеральному директору "Российских железных дорог" (РЖД) Олегу Белозерову с просьбой установить максимальные скидки на перевозку продуктов питания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, следует из письма президента ассоциации Михаила Синева на имя главы холдинга (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

"…просим вас в срочном порядке установить максимально возможные скидки на тариф железнодорожных перевозок продовольственных грузов в изотермических (в том числе рефрижераторных) контейнерах и вагонах по всей сети российских железных дорог во внутреннем и импортном сообщении, без гарантированных объемов перевозок", - говорится в письме.

Скидки предлагается установить для обеспечения бесперебойной и ритмичной доставки продуктов питания в условиях распространения нового коронавируса. В письме президента АСОРПС отмечается, что железнодорожный транспорт в условиях пандемии имеет существенное преимущество - это наиболее бесконтактный способ доставки грузов, если оценивать его с точки зрения количества персонала на тонну груза.

"РЖД уделяет максимальное внимание перевозкам продуктов питания, перевозимых во всех типах подвижного состава. Принимаемые меры касаются технологии перевозки и ценовых параметров. Так, со стороны РЖД организованы перевозки в рамках услуги "Зерновой экспресс", перевозка рыбы по расписанию в рамках услуги "Грузовой экспресс", - сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

В РЖД напомнили, что сформировали и направили в Федеральную антимонопольную службу России предложения по сближению тарифных условий на перевозки грузов в различных типах контейнеров. На данный момент действуют скидки в размере 30,1% и 20,4% на перевозки продовольственных грузов между городами-миллионниками, скидка 41% - на перевозки плодоовощной продукции. "Компания занимает проактивную позицию и готова рассматривать предложения рынка по формированию ценовых решений", - заверили в РЖД.

Второе письмо от имени Синева направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (текст письма также есть в распоряжении ТАСС), в нем президент АСОРПС отмечает необходимость обеспечить непрерывную и недорогую доставку рыбопродукции, добываемой на Дальнем Востоке, в западные регионы РФ. "Это можно реализовать через инструменты тарифных коридоров (до 50% от текущего уровня) и/или сближения тарифов на рефрижераторные контейнеры с универсальными контейнерами. Это также позволит переориентировать часть потоков качественных белковых продуктов с экспорта в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии", - пишет Синев. Кроме того, предлагается снять введенные в 2019 году ограничения на импорт косточковых и цитрусовых плодов из Китая в Россию, а также снизить тарифы на экспортные и импортные перевозки через сухопутные пограничные переходы и порт Владивосток.