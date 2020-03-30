Перевозки овощных и фруктовых консервов по ж/д в марте выросли на 36,3%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Погрузка овощных и фруктовых консервов на сети российских железных дорог с начала марта увеличилась на 36,3% по сравнению с февралем и достигла 12,2 тыс. т, говорится в сообщении РЖД.

С начала месяца - за 29 дней марта - отмечен рост погрузки макарон и макаронных изделий - на 13% к февралю, до 19,9 тыс. т, мяса домашнего скота перевезли 11,8 тыс. т (+4,8%), мяса птицы - 11,6 тыс. т (рост в 1,5 раза), сливочного масла - 946 т (рост в 1,9 раза), сухого молока - 1,9 тыс. т (+7,8%), сгущенного молока - более 1 тыс. т (рост в два раза), подсолнечного масла - 204,8 тыс. т (+15,4%).

За отчетный период из Краснодарского края в другие субъекты Российской Федерации было отправлено более 300 т подсолнечного масла, порядка 6,5 тыс. т риса и 42 тыс. т сахара (в том числе более 11 тыс. т - в Приволжский федеральный округ). Из Ростовской области в Дальневосточный федеральный округ перевезено 270 т подсолнечного масла, с территории Ставрополья - 1,5 тыс. т овощных консервов, 100 т макаронных изделий и свыше 1 тыс. т муки. Еще более 1 тыс. т крупы отправлено со станций Северокавказской железной дороги в Уральский и Сибирский федеральные округа.