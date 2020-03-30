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В марте из ЮФО и СКФО в регионы РФ доставили более 50 тыс. т продуктов

Речь идет о наиболее востребованных продуктах, среди которых подсолнечное масло, сахар, овощи и крупы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 50 тыс. т наиболее востребованных продуктов, в том числе подсолнечного масла, сахара, овощей и круп, было доставлено по железной дороге в марте из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в регионы РФ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Только с начала марта из Краснодарского края в другие субъекты Российской Федерации было отправлено более 300 т подсолнечного масла, порядка 6,5 тыс. т риса и 42 тыс. т сахара [в том числе более 11 тыс. т - в Приволжский федеральный округ]. Из Ростовской области в Дальневосточный федеральный округ перевезено 270 т подсолнечного масла, с территории Ставрополья - 1,5 тыс. т овощных консервов, 100 т макаронных изделий и свыше 1 тыс. т муки. Еще более 1 тыс. т крупы отправлено со станций СКЖД в Уральский и Сибирский федеральные округа", - сообщили в пресс-службе.

В условиях борьбы с распространением коронавируса прилагаются все необходимые усилия для своевременной и бесперебойной доставки продовольствия в разные регионы страны, добавили в пресс-службе.

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Россия
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