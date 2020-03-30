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Распространение коронавируса нового типа

Российские ретейлеры договорились о переходе на безналичный расчет из-за коронавируса

Пока к соглашению присоединились Wildberries, "М.Видео-Эльдорадо", Ozon, Lamoda, "Ситилинк", "Связной", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, "Снежная королева", "Спортмастер", Avito, 220Вольт

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Крупнейшие онлайн-площадки, торговые сети и службы доставки договорились ввести новые правила для повышения безопасности клиентов и персонала, в частности переход на безналичный расчет и перевод магазинов на режим пунктов выдачи заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Wildberries.

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Пока к действующему бессрочно соглашению присоединились Wildberries, "М.Видео-Эльдорадо", Ozon, Lamoda, "Ситилинк", "Связной", DPD, ПЭК, BoxBerry, Aliexpress, "Снежная королева", "Спортмастер", Avito, 220Вольт.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции ключевые игроки онлайн и офлайн-ретейла договорились о введении единых правил безопасности покупателей", - говорится в сообщении.

Среди мер: закрытие торгового зала и работа в режиме пункта выдачи заказов; выдача только предоплаченных покупок с помощью банковских карт на сайте или приложении, запрет приема наличных средств или банковских карт в пункте выдачи; нахождение в пункте выдачи заказов или магазине не более одного покупателя; закрытие кабин для примерки одежды; наличие санитайзера в торговой точке; наличие бесконтактной выдачи заказов и бесконтактной курьерской доставки. Персоналу также предписано находиться в защитных масках и перчатках.

"В случае нарушения правил покупатели могут отправить жалобу на горячую линию АКИТ по телефону", - отмечают в компании.

Соглашение не подписали "Детский мир" и Beru. "Мы планируем оставить возможность для покупателя выбирать удобный для них способ оплаты. В условиях самоизоляции и карантина многие переходят на онлайн-покупки и сейчас важно оставить выбор способа оплаты клиентам, потому что для многих их них это первый опыт покупок в интернете, а для кого-то - единственный способ получить товары первой необходимости на дом", - сообщили ТАСС в маркетплейсе "Беру".

"Мы считаем достигнутые договоренности историческим событием, принятие которых сплотило всех игроков отрасли. Мы объединились для того, чтобы повысить безопасность наших покупателей и персонала, не допустить вспышки заболеваний, которая сегодня есть в Европе и США. Это было невероятно сложное решение для всех компаний, но топ-менеджмент верит в то, что ограничения - необходимая и единственная правильная мера в нынешней ситуации, и приглашает присоединиться к нашим правилам других игроков рынка", - сказали в Wildberries.

"Следующим шагом, по нашему мнению, должен стать более активный переход в онлайн игроков food-сектора - продуктовых магазинов, в которых люди проводят много времени, выбирая товар - интернет-отрасль готова к сотрудничеству и объединению", - заключили в компании.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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