Кредитные истории россиян не будут ухудшаться после реструктуризации долга из-за COVID-19

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Реструктуризация платежей по кредитам в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) не будет ухудшать кредитную историю заемщиков в РФ, сообщили в пресс-службах Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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"Пострадавшие из-за пандемии граждане в случае удовлетворения кредитной организацией заявления о реструктуризации кредита будут защищены со стороны бюро от негативного влияния на кредитную историю событий, связанных с реструктуризацией задолженности", - говорится в сообщении ОКБ.

Также в организации отметили, что пока не приняты поправки ЦБ РФ в федеральный закон "О кредитных историях", чтобы защитить кредитную историю и индивидуальный кредитный рейтинг граждан от негативного влияния реструктуризации в период пандемии, ОКБ на добровольной основе не будет учитывать реструктуризацию при расчете кредитного рейтинга заемщиков.

"Важно отметить, что в рекомендациях Банка России, связанных с COVID-19, речь идет об изменении условий кредитования. Таким образом, факты изменения условий кредитования не являются событиями, ухудшающими кредитную историю", - отметили в НБКИ.

В организации пояснили, что при формировании записи о реструктуризации счета заемщика, у которого было подтверждено наличие COVID-19, в графе "Своевременность платежей" будет указываться нейтральное значение.

Что касается значения персонального кредитного рейтинга, который НБКИ рассчитывает самостоятельно, то его динамика тоже не зависит от факта изменения условий кредитования, подчеркнули в организации.