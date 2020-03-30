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Распространение коронавируса нового типа
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РЖД приостановили работу кафе и ресторанов на вокзалах

Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. РЖД приостановили работу кафе, столовых и ресторанов на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог, говорится в сообщении холдинга.

Исключение составляют объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос.

Решение принято в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. На вокзалах и станциях также временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень товаров первой необходимости, утвержденных правительством РФ. В РЖД напомнили, что администрации субъектов РФ имеют право расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность. Например, в соответствии с указом мэра Москвы на столичных вокзалах разрешена деятельность объектов торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и продажа мобильных телефонов, планшетов, это касается и реализации зоотоваров.

Ранее РЖД сообщили об ограничениях в работе вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования - теперь пассажирам доступен лишь заказ еды на место проезда, для посещения вагоны-рестораны закрыли.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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