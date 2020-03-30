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Комитет Госдумы одобрил норму о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

Согласно документу, банк обязан не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении норму о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей. Норма была оформлена как поправка к законопроекту о возможности предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе товарами, подлежащими обязательной маркировке, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

"В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на первое число налогового периода", - отмечается в тексте документа.

При определении налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте Российской Федерации в банках, находящихся на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

В случае, если доходы по процентам от вклада номинированы в иностранной валюте, такие доходы для целей настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ на дату фактического получения дохода. Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании сведений, представленных банками.

Банк обязан не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, представлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов, (за исключением процентов, выплаченных по вкладам или остаткам на счетах в рублях, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу) в отношении каждого физлица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

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