Госдума выдвинет представителей в комиссию по расходам бюджета на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 30 марта /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам внес в нижнюю палату парламента проект постановления о депутации Госдумы в комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Планируется, что Госдума рассмотрит проект постановления на заседании 31 марта.

В состав комиссии от Госдумы войдут Сергей Катасонов (ЛДПР), Надежда Максимова, Леонид Симановский, Глеб Хор ("Единая Россия"), Валентин Шурчанов (КПРФ), Александр Ремезков ("Справедливая Россия"). Сопредседателем комиссии от Госдумы будет глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

Предусматривается, что решение, принятое на заседании депутации Госдумы в составе комиссии и подписанное сопредседателем комиссии, направляется в правительство, глава обеих палат Федерального собрания и председателю Счетной палаты РФ.

Необходимость данного постановления связана с тем, что на пленарном заседании 31 марта во втором чтении будут рассмотрены поправки в Бюджетный кодекс, разрешающие правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Одобренная ко второму чтению поправка предусматривает создание комиссии Федерального собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики. Минфин будет представлять для рассмотрения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь - от Совета Федерации. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.