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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 79 рублей, курс евро - до 87

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 0,4%, торгуясь на уровне 79 рублей, курс евро к рублю снизился на 0,7%, до 87 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

При этом в 10:01 мск курс евро ускорил снижение и находился уже на отметке в 86,83 рубля (-0,9%).

К 10:20 мск курс доллара находился на уровне 78,96 рубля (-0,5%), а евро - на 86,80 рубля (-0,9%).

Российский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% - до $26,85 за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала $27,4 за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 5,4% - до $21,18 за баррель.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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