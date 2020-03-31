Премьер Украины заявил, что страна не может позволить себе длительный карантин

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Экономика Украины не выдержит длительного карантина, поэтому правительство страны в ближайшее время представит сценарий дальнейших ограничительных мер, связанных с новым коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телеканала ICTV .

"Мы очень хорошо понимаем, что у большинства населения страны нет финансовой подушки и нет возможности два-три месяца просто сидеть дома, люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать", - сказал он. Шмыгаль подчеркнул, что Украина не настолько богатая страна, чтобы позволить себе "полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор".

Глава правительства признал, что в связи с пандемией власти страны вынуждены были принять меры, которые в итоге привели к остановке малого и среднего бизнеса и сейчас стоит задача оказать поддержку людям, которые лишились заработка. Эта поддержка будет оказываться из фонда борьбы с новым коронавирусом, создание которого предусмотрено в поправках к государственному бюджету на текущий год.

Шмыгаль добавил, что правительство прорабатывает несколько сценариев дальнейших карантинных мер. "Например, "китайский" - кратковременного, но очень жесткого ограничения, (второй) сценарий более мягкий, но с более жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований - масочный режим, некоторые социальные дистанции", - пояснил глава правительства.

Он проинформировал, что в ближайшие дни станет известно, по какому сценарию будет страна двигаться далее.

Правительство Украины для борьбы с распространением коронавируса 26 марта ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продлило общенациональный карантин до 24 апреля. По состоянию на утро вторника количество случаев заражения новым коронавирусом на Украине достигло 549, число летальных исходов - 13, выздоровели восемь человек.