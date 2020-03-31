Shell вышел из строительства завода по сжижению газа в США

ТАСС, 31 марта. Англо-голландская Shell приняла решение выйти из совместного с Energy Transfer строительства завода по сжижению газа на СПГ-терминале Lake Charles в США. Основная причина - неблагоприятные текущие рыночные условия, говорится в сообщении компании.

"Это решение согласуется с инициативами, которые мы объявили на прошлой неделе, чтобы сохранить наличность и укрепить устойчивость нашего бизнеса. Несмотря на то, что мы продолжаем верить в долгосрочную жизнеспособность и преимущества этого проекта, сейчас не самое подходящее время для инвестиций со стороны Shell", - приводятся в сообщении слова директора Shell по газу и новым видам энергии Маартена Ветселаара.

Изначально планировалось, что Shell и Energy Transfer примут равное участие в проекте, который направлен на преобразование существующего импортного терминала Energy Transfer в инфраструктуру для экспорта американского СПГ. Мощность завода по сжижению должна была составить 16,45 млн тонн в год.

Концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. 44,1% Shell контролирует Nederland Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV.