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Госдума приняла закон о продаже ценностей из Госфонда для покрытия дефицита бюджета

Кроме того, регионам может быть предоставлена дополнительная рассрочка по погашению задолженности по бюджетным кредитам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму о праве правительства РФ увеличить в 2020 году сумму реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда по сравнению с заложенной в бюджет без внесения поправок в закон о бюджете. Такие нормы содержатся в поправках, внесенных в законопроект о праве правительства распределять бюджетные ассигнования на борьбу с коронавирусом без внесений изменений в бюджет.

"Установить, что сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, предусмотренная на 2020 год законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" может быть увеличена на сумму, определенную правительством Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Документ также предусматривают возможность увеличения расходов бюджета без внесения в него поправок в случае и в пределах поступления в доходы бюджета доходов Банка России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", а также по решению правительства РФ в случае и в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета.

Также предусматривается, что в 2020 году дефицит бюджета субъекта РФ или местного бюджета может превысить установленные Бюджетным кодексом ограничения на сумму бюджетных ассигнований, направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации и с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Правительство РФ наделяется правом в случае превышения базовой цены на нефть над средним за отчетный календарный месяц уровнем цены нефти марки Urals использовать, начиная с текущего месяца, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на цели, предусмотренные законом (обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ, покрытия дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда).

Бюджетам субъектов может быть предоставлена в 2020 году дополнительная рассрочка по погашению задолженности по бюджетным кредитам. Средства, высвобождаемые в результате этой рассрочки, должны быть направлены на предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики региона и профилактику и устранением последствий коронавируса, также компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ.

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РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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