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Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года

Стоимость опустилась до $13 за баррель

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года - $13 за баррель. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media.

Скидка на Urals осталась прежней - $4,75 на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает агентство.

По данным Argus, во вторник фьючерсы на Brent на бирже ICE начали медленно расти, поскольку трейдеров приободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков.

"Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке", - говорится в отчете.

31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% - до $26,85 за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала $27,4 за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 5,4% - до $21,18 за баррель.

Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года - до $21,76  за баррель, стоимость нефти WTI падала до $20,1 за баррель.

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