{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума наделила кабмин правом устанавливать порядок уплаты пени за услуги ЖКХ до 2021 года

Соответствующие поправки Госдума приняла во вторник

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство сможет в течение 2020 года устанавливать особенности начисления и уплаты пени при несвоевременной оплате услуг ЖКХ. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно тексту поправки, правительство наделяется правом устанавливать особенности начисления и уплаты пени при несвоевременной или неполной плате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносов на капремонт. Кроме того, кабмин также сможет устанавливать порядок взыскания неустойки - штрафов и пени - за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Таким правом правительство сможет воспользоваться до 1 января 2021 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин отчитался о доходах за 2019 год
Срок подачи ежегодных деклараций высокопоставленных госслужащих истекает 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС