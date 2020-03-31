Дума наделила кабмин правом устанавливать порядок уплаты пени за услуги ЖКХ до 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство сможет в течение 2020 года устанавливать особенности начисления и уплаты пени при несвоевременной оплате услуг ЖКХ. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями в случае чрезвычайной ситуации.

Согласно тексту поправки, правительство наделяется правом устанавливать особенности начисления и уплаты пени при несвоевременной или неполной плате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносов на капремонт. Кроме того, кабмин также сможет устанавливать порядок взыскания неустойки - штрафов и пени - за несвоевременное или не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

Таким правом правительство сможет воспользоваться до 1 января 2021 года.