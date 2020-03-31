Минфин не ведет переговоры о поставке нефти в Белоруссию

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Минфин России не вступает в переговоры по поставкам нефти в Белоруссию, пока идут переговоры на уровне Минэнерго об объеме поставок и поставщиках, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Пока идут переговоры с Белоруссией [со стороны] Минэнерго. Пока Минэнерго не договорится, мы не вступаем в переговоры со стороны Минфина. В первую очередь Минэнерго должны [договориться] об объемах поставки, о тех, кто будет поставлять нефть", - сказал он.

В двусторонних отношениях Белоруссии и России на данный момент одной из основных проблем является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".

Белоруссия с конца 2019 года ведет переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ. Пока поставки нефти из РФ ограничены узким кругом малых компаний и снизились по итогам января - февраля на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 719 тыс. тонн. Ранее российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ. Теперь речь идет о доступе грузоотправителей к данному направлению.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 24 марта заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов. Кроме того, по его словам, с учетом нового механизма субсидирования поставок нефти в Белоруссию, в Минске будут выбирать российских поставщиков исходя из дополнительных преференций с их стороны.

"Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии" - сообщил он. "Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет", - подчеркнул белорусский премьер.

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса - Броды / Броды - Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составят 570 тыс. тонн.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн, годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше, на "Нафтан" - тоже 2,935 млн тонн, что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.