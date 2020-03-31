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Госдума увеличила в I чтении сроки предоставления бюджетных кредитов из бюджета регионов

Сейчас предельный срок предоставления таких кредитов составляет три года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС /. Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий предельные сроки предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета субъекта РФ, а также бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) до пяти лет. Документ инициирован Думой Ставропольского края.

Сейчас предельный срок предоставления таких кредитов составляет три года.

"Увеличение сроков пользования бюджетными кредитами, а также установление графиков поэтапного погашения бюджетных кредитов позволят приостановить рост муниципального долга, сократить объемы коммерческих заимствований, а также расходы на их обслуживание", - указывают авторы документа.

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