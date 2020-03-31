Совфед одобрил закон о трате средств на борьбу с коронавирусом без поправок в бюджет

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторник одобрил закон, разрешающий правительству РФ перераспределять бюджетные ассигнования без внесения поправок в закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Согласно пояснительной записке документа, это нужно "в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции".

Законопроект также предусматривает создание комиссии Федерального собрания РФ, которая в 2020 году будет утверждать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусом и на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на отдельные отрасли. Минфин будет представлять для рассмотрения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. В комиссию войдут семь представителей от Госдумы и семь от Совета Федерации. Комиссия не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений от Минфина принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись либо о вынесении данных предложений на рассмотрение Госдумы.

Соответственно, поправки в бюджет не нужно будет утверждать на заседании парламента. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ. Также приостанавливается ряд положений Бюджетного кодекса в части распределения между субъектами РФ бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субвенций и субсидий бюджетам субъектов РФ.

Кроме того, закон наделяет правительство РФ правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год, и верхнего предела внутреннего госдолга по государственным гарантиям РФ. Также, согласно документу, в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году общий объем расходов может быть увеличен без внесения изменений в соответствующий закон за счет денег резервного фонда правительства, пополненного деньгами от продажи правительству доли ЦБ в Сбербанке и дополнительных ненефтегазовых доходов.

Согласно закону, по итогам исполнения бюджета субъекта РФ в 2020 году размер его дефицита и верхний предел государственного долга региона могут быть превышены на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мер по борьбе с коронавирусом, на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов.