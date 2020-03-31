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ПГК оптимизировала подачу вагонов клиентам в Восточной Сибири

Это позволило увеличить погрузку целлюлозно-бумажной продукции в крытых вагонах на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-феврале 2020 года на 28%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первая грузовая компания (ПГК) формирует укрупненные группы порожних вагонов в Бурятии, следует из сообщения компании.

"Такой подход позволяет оптимизировать логистику и своевременно обеспечивать промышленные предприятия, расположенные в Иркутской области, подвижным составом", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что эти меры позволили увеличить погрузку целлюлозно-бумажной продукции в крытых вагонах ПГК на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-феврале 2020 года на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 141,9 тыс. т. Грузооборот увеличился на 20%, до 361,9 млн т-км.

Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ПГК) - крупнейший частный оператор грузовых железнодорожных перевозок России. Оператор предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

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