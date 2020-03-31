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Пандемия коронавируса нового типа

Сенатор предложил внести региональные авиакомпании ДФО в список системообразующих

Анатолий Широков отметил, что воздушное сообщение остается единственным способом добраться до многих населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Магаданской области Анатолий Широков предложил включить 12 работающих на Дальнем Востоке региональных авиакомпаний в федеральный перечень системообразующих предприятий, чтобы дополнительно их поддержать в условиях пандемии коронавируса. Предложение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщил во вторник Широков агентству ТАСС.

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Ранее правительство РФ в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии коронавируса сформировало федеральный перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.

"Мы предлагаем поддержать 12 авиакомпаний, которые летают на Дальнем Востоке", - сказал ТАСС Широков. Он подтвердил, что направил премьеру предложение включить их в перечень системообразующих. Приложение к письму с перечнем авиакомпаний имеется в распоряжении ТАСС. В него вошли "Аврора", "Якутия", "Ираэро", "Полярные авиалинии", "Хабаровские авиалинии", "Чукотавиа", "Ямал" и другие.

По его словам, такое же предложение должно быть сформировано для региональной авиации Севера. Широков напомнил, что воздушное сообщение остается единственным способом добраться до многих населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики.

"Это принципиально важная вещь для регионов арктических, дальневосточных, где дорожная сеть не развита, а доставка не только пассажиров, но и продуктов питания, товаров первой необходимости напрямую зависит от возможности действия самолетов, вертолетов, то есть как раз небольших авиакомпаний, которые работают в этих регионах. <…> Мы очень рассчитываем [на поддержку предложения], потому что речь идет о нормальном жизнеобеспечении сотен тысяч людей", - сказал он.

При этом сенатор предложил и другие меры поддержки авиакомпаний: сформировать резервный фонд, помочь с выплатой компенсаций сотрудникам во время вынужденного отпуска, оплатой лизинговых и страховых платежей, услуг по стоянке и охране судов в аэропортах. Предлагается также заморозить цены на авиатопливо до конца года, освободить их от налогов на период карантина и восстановления объемов производственной деятельности. Широков также считает необходимым освободить предприятия гражданской авиации с госучастием от уплаты дивидендов за 2019-2020 годы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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