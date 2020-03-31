Эксперты: COVID-19 снизит энергопотребление в РФ, повлияв на доходы сетей и сбытов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции, на который массово переходят регионы РФ для сдерживания распространения пандемии коронавируса, приведет к снижению потребления электроэнергии в стране и, как следствие, падению доходов ряда компаний сектора. Больше всего это коснется электросетевых и энергосбытовых компаний, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

По следам других стран

Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников, сравнивая динамику потребления электроэнергии в странах, которые раньше России ушли на карантин, считает, что минимальное снижение спроса на электричество в РФ составит 10-15%. "В провинции Хубей во время карантина снижение достигало 30%, в Европе и США в начале карантина снижение достигало обычно 10-15%. В России тоже стоит ориентироваться как минимум на эти цифры", - сообщил ТАСС Мельников.

Партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев отмечает, что, если режим самоизоляции россиян продлится до конца лета, то "сети к концу года могут недосчитаться до 40-50 млрд рублей". Это может ускорить процесс борьбы с перекрестным субсидированием (когда за счет надбавок к тарифу для крупных промышленных потребителей нивелируется разница между реальным и экономически обоснованным тарифом на электроэнергию для населения и социальных объектов - прим. ТАСС), считает Жихарев.

Мельников напоминает, что выручка не только электросетевых, но и энергосбытовых компаний напрямую зависит от объемов потребления электроэнергии. Про этом он не называет цифры прогнозных объемов снижения доходов компаний сектора.

Рост бытового спроса

В свою очередь Минэнерго в связи с переходом россиян на удаленную работу ждет роста бытового потребления электроэнергии, особенно среди не склонных к энергосбережению потребителей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" на прошлой неделе сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, добавив, что рост энергопотребления в бытовом сегменте влияет на доходы энергокомпаний, так как население платит за свет по более низким тарифам, чем промышленные потребители.

En+ Group (объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год) и "Т Плюс" (владеет электростанциями и сбытовыми компаниями) ранее сообщали, что пока не видят рисков для снижения спроса на электроэнергию в этом году. Но топ-менеджмент En+ Group не исключал, это может произойти в будущем на фоне сокращения рабочих часов промышленными потребителями.

Генерация под защитой ДПМ

Снижение спроса на электроэнергию в меньшей степени повлияет на доходы генерирующих компаний, которые, кроме выручки от продажи электроэнергии, получают платежи по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), размер которых не зависит от загрузки станции, считают эксперты.

"По различным оценкам, до 75% EBITDA генерирующих компаний определялось именно платежами ДПМ, а на 2020 год приходится пик платежей по этим договорам. Поэтому генерирующие компании должны в меньшей степени почувствовать ущерб от коронакризиса со стороны спроса на электроэнергию", - говорит Мельников.

Жихарев дает менее оптимистичный прогноз, считая, что потери генерации в месяц могут составлять от 1 до 5 млрд рублей, в том числе на фоне снижения отпуска электроэнергии на 4-5 млрд кВт ч в месяц. Среди других причин снижения доходов генерирующих компаний эксперт называет рост затрат, привязанных к валютному курсу, добавляет он.