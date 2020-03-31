Lamborghini запускает производство медицинских масок

ТАСС, 31 марта. Итальянская компания Automobili Lamborghini переоборудует несколько цехов на своем заводе под Болоньей (северная область Эмилия-Романья), наладив там производство хирургических масок для местной больницы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении автопроизводителя.

Отмечается, что компания планирует производить до 1 тыс. масок в день. На прошлой неделе итальянский дом моды Armani, принадлежащий модельеру Джорджо Армани, объявил, что начнет пошив одноразовых халатов для медицинских работников. Вместе с тем автоконцерн FCA (Fiat Chrysler Аutomobiles) в ближайшие недели также собирается наладить производство медицинских масок и при этом выпускать не менее 1 млн этих медизделий в месяц.

Италия занимает первое место в мире по числу летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом. По последним данным, коронавирусная инфекция унесла на Апеннинах жизни более 11,5 тыс. человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тыс. человек.

На всей территории страны с 10 марта действует карантин и строгие ограничения передвижения населения. В частности, закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары (за исключением дорожных), спортивные залы, развлекательные заведения, студии красоты, учреждения культуры, парки. На 75% сокращена работа транспорта. Данные карантинные меры неоднократно ужесточались, а штрафы за нарушение режима карантина сейчас составляют от 400 до 3 тыс. евро. Как накануне сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца, действие режима карантина будет продлено в Италии по крайней мере до 12 апреля.