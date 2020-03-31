Заявки на поставку нефти на НПЗ Белоруссии в апреле поданы на около 1 млн тонн

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компании РФ подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Белоруссии в объеме около 1 млн тонн, однако к настоящему времени маршрутных поручений на поставку нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В настоящий момент на апрель месяц подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тыс. тонн на Мозырский НПЗ и 375 тыс. тонн на Полоцкий НПЗ", - сказал Демин.

"Однако ни один из возможных грузоотправителей не представил документы для оформления маршрутных поручений. Поэтому необходимые для этих поставок объемы нефти пока не будут сниматься из запланированных месячным графиком отгрузок в портах", - добавил он.

В марте 2020 года в соответствии с заявками российских производителей нефти на заводы Белоруссии было поставлено - 32 тыс. тонн на Мозырский НПЗ и 246 тыс. тонн на Полоцкий НПЗ.

С чего все начиналось

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях на этот год. Стороны не смогли договориться о премии, которую ранее Белоруссия платила нефтяным компаниям за то, что получала нефть беспошлинно. "Белнефтехим" отказался платить премию в 2020 году, мотивируя это тем, что из-за налогового маневра в России, в результате которого экспортная пошлина на нефть обнуляется, Белоруссия несет потери. Из всех российских компаний, поставлявших углеводороды в Белоруссию, экспорт не прекратила только группа "Сафмар".

Достичь договоренностей о возобновлении регулярных поставок удалось только к концу марта. Первой об этом сообщила "Роснефть", отметив, что решение принято именно на тех условиях, которые компания и предлагала. Они подразумевают выплату премии в размере $5 на тонну к цене экспортного нетбэка. Позднее источник ТАСС в отрасли пояснил, что такие условия распространяются на все компании.

Белоруссия не будет платить премиальную надбавку российским компаниям с апреля, этот вопрос будет урегулирован межбюджетными расчетами, сообщал белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, министерства финансов обеих стран уже приступили к выработке механизма для проведения таких расчетов.

В то же время ранее во вторник замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин не вступает в переговоры по поставкам нефти в Белоруссию, пока идут переговоры на уровне Минэнерго об объеме поставок и поставщиках.