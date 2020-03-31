Bloomberg: Ирак намерен нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в апреле

ТАСС, 31 марта. Ирак планирует нарастить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки в апреле. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, в таком случае добыча нефти в Ираке достигнет 4,8 млн баррелей в сутки. Ирак также планирует экспортировать 3,6 млн баррелей в сутки в апреле, используя свои трубопроводы на полную мощность. В марте Ирак экспортировал в среднем 3,4 млн баррелей в сутки.

По информации агентства, Ирак на данный момент не испытывает проблем с поставками нефти, но они могут возникнуть, если нефтехранилища стран-получателей окажутся переполненными.

Пандемия не оказала существенного влияния на географию поставок из Ирака, отмечает агентство. Наиболее крупным рынком сбыта остается Азия, крупнейшим покупателем является Китай, куда в марте ежесуточно шло 800-900 тыс. баррелей иракской нефти. В настоящее время некоторые китайские предприятия могут наращивать закупки, так как экономика КНР постепенно восстанавливается, отметил источник агентства.

Министерство нефти Ирака не стало комментировать эту информацию.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу. По состоянию на 16:56 мск 31 марта стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,68% - до $26,24 за баррель. Майские фьючерсы на WTI растут на 2,24% и находятся на отметке в $20,54 за баррель.