Российский рынок акций завершил торги ростом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги во вторник ростом на благоприятном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи подрос на 3,1%, до 2508,81 пункта, индекс РТС - на 5,83%, до 1014,44 пункта, следует из данных торгов.

Доллар подешевел на 1,7% - до 77,97 рубля, евро - на 2,22%, до 85,67 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подскочили на 16,24% - до $26,3 за баррель.

Во вторник российский фондовый рынок смог продемонстрировать восходящую динамику, несмотря на нейтральный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"На торгах в Европе основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 подтянулись лишь на 0,2% и 0,1% соответственно", - уточняет эксперт.

Лидерами роста на российском рынке стали акции "Алросы", взлетевшие более чем на 7%.

"Акции "Алроса" поддерживает новость о том, что правительство может получить право увеличить в 2020 году объем продаж драгметаллов и камней из Госфонда для покрытия дефицита бюджета. Бумаги компаний ТЭК вновь поддерживает динамика цен на нефть, а также мартовский отчет ОПЕК, согласно которому баланс спроса и предложения на нефтяном рынке сохраняется", - поясняет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогнозы экспертов

"Завтра инвесторы продолжат оценивать масштаб последствий пандемии и ее деструктивного влияния на мировую экономику. Помочь им в этом могут свежие статданные - участники торгов обратят внимание на производственные индексы PMI КНР, Германии и России за март", - говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Также в середине недели выйдут важные данные по динамике числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании ADP за март и недельные данные по запасам сырой нефти в США от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"Рынок "черного золота" завтра может столкнуться с ростом волатильности - с 1 апреля истекает срок соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, и Саудовская Аравия не отказалась от намерений нарастить добычу нефти", - добавляет Бахтин.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в среду сформируется в пределах 2370-2500 пунктов, курс доллара - 77,8-79,5 рубля.

ИК "Фридом Финанс" ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2470-2590 пунктов, доллар - на уровне 77,65-78,65 рубля.