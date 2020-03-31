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Источник: "Ситимобил" начнет перевозить пассажиров Gett эконом-тарифа

По словам источника ТАСС, речь идет не о слиянии бизнесов, а только о том, что "Ситимобил" будет помогать Gett в перевозке пассажиров

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Агрегаторы Gett и "Ситимобил" ведут переговоры о стратегическом партнерстве. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к одной из компании.

Источник ТАСС сообщает, что речь идет не о слиянии бизнесов, а только о том, что "Ситимобил" будет помогать Gett в перевозке пассажиров.

"Обсуждается пока лишь операционное взаимодействие", - сказал он.

Таким образом, компании обсуждают вариант, когда заказы только эконом-тарифа Gett будут попадать в систему "Ситимобил", а затем распределяться среди водителей, подключенных к "Ситимобил".

"Такие переговоры действительно ведутся. Но пока договоренностей и документального оформления не было" - сказали ТАСС в пресс-службе Gett.

В пресс-службе "Ситимобил" отказались от комментариев по данной теме.

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