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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ

Как отмечают эксперты, сокращать добычу в условиях катастрофически сужающегося спроса не было смысла

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ с 1 апреля выходят из соглашения об ограничении добычи нефти, чтобы начать борьбу за рынок с производителями более дорогого сырья. Венский пакт, позволявший удерживать стабильность цен на протяжении трех лет, стал одной из первых "жертв" коронавируса. Сокращать добычу в условиях катастрофически сужающегося спроса не было смысла, но наводнив рынок дешевой нефтью, можно попытаться изменить расклад сил, объясняют эксперты.

Самое масштабное в мировой истории соглашение стран-нефтеэкспортеров зародилось в 2016 году, когда на долгие уговоры со стороны ОПЕК о сотрудничестве согласилась Россия, крупнейший производитель нефти в мире на тот момент. Ценовая конъюнктура начала 2016 года, когда котировки Brent упали до $28 за баррель, не устраивала никого. Москва и Эр-Рияд смогли тогда договориться не только о добровольном сокращении добычи, но и привлечь к сделке еще с десяток стран-производителей, не входящих в ОПЕК.

С 2017 года, когда соглашение о сокращении добычи заработало, цена нефти преимущественно находилась в диапазоне $50-70 за баррель. Для российского бюджета сделка позволила дополнительно заработать около 10 трлн рублей, говорил министр энергетики Александр Новак.

За три года параметры соглашения неоднократно менялись в зависимости от вызовов, но неизменным всегда оставалось одно: в основе всех решений лежал консенсус между лидерами альянса - Россией и Саудовской Аравией. Так, летом 2018 года Москва и Эр-Рияд даже убедили остальных участников сделки выйти из ограничений на фоне введения санкций против Ирана и нарастить добычу на 1 млн б/с. В 2019 году прочность отношений решили закрепить хартией сотрудничества, которая делала механизм взаимодействия бессрочным.

Невидимая угроза

Достижение договоренностей внутри ОПЕК+, а главным образом между Россией и Саудовской Аравией, всегда давалось нелегко. Подчас переговоры за закрытыми дверями секретариата ОПЕК в Вене длились по 8-11 часов, и каждая из восьми министерских встреч ОПЕК+, прошедших за три с лишним года, несла в себе интригу. Тем не менее, без решений министры стран альянса из Вены ни разу не уезжали.

Того же наблюдатели ждали и от внеочередного заседания в начале марта, когда партнеры должны были обсудить ответные меры на замедление спроса из-за коронавируса. Две технические консультации, проведенные до основного заседания, показали, что Россия и Саудовская Аравия кардинально противоположно оценивают влияние эпидемии на мировой спрос. Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией выступали за то, чтобы сокращение добычи в рамках сделки было усилено. Россия с этим предложением не соглашалась.

К началу министерской встречи, которую ОПЕК чуть не отменила из-за начала вспышки коронавирусной инфекции в Вене, напряжение внутри альянса только нарастало. Саудовская Аравия перед поездкой на заседание предприняла несколько попыток достичь предварительных договоренностей с Москвой, но они оказались тщетными, рассказывали ТАСС участники переговоров. Министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман был подавлен молчанием российской стороны и даже несколько раз из-за этого пропустил молитву, говорили собеседники агентства.

На самой встрече в Вене 5-6 марта достичь договоренностей так и не удалось. Российская делегация во главе с Новаком настаивала на продлении текущих договоренностей после марта, а Саудовская Аравия, напротив, предлагала усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с до конца года. Найти компромисс стороны не смогли. После окончания переговоров и Россия, и Саудовская Аравия заявили о намерении увеличить добычу нефти с 1 апреля, так как соглашение не было продлено.

Провал переговоров привел к обрушению нефтяных котировок, которые впервые в истории растеряли сразу 30% за один день, опустившись до $31 за баррель. Последовавшие за этим категоричные заявления Саудовской Аравии о намерении увеличить добычу и экспорт нефти до предела мощностей, только усилили падение цен. К концу марта нефть дешевела уже до $22 за баррель. Всего, по оценкам аналитиков, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией могут с апреля дополнительно увеличить предложение на рынке на 3-5 млн б/с.

Однако, по мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, основной вклад в снижение цен нефти вносит вовсе не развал сделки ОПЕК+, а беспрецедентное падение спроса на фоне распространения коронавируса. По оценке Goldman Sachs, потребление нефти в мире уже упало на 25%, или на 26 млн б/ с. По словам аналитика "Финама" Алексея Калачева, на фоне такого катастрофического падения спроса сделка ОПЕК+ была обречена. Наилучшая тактика в ситуации сузившегося спроса - это предложить покупателям нефть с наименьшими издержками и таким образом попытаться изменить структуру рынка. В долгосрочной перспективе тактика по завоеванию доли рынка путем обрушения цен может сработать, соглашается глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

"Если Саудовская Аравия всерьез возьмется за увеличение доли рынка путем переполнения нефтехранилищ, то добычу придется в скором времени ронять не ей, а тем, у кого операционные издержки выше, чем у нее", - подтверждает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичИранРоссияСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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