Авиакомпания "Победа" приостановит полеты на два месяца

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" в среду приостановит работу до 31 мая на фоне полного закрытия международных полетов из-за коронавируса. Как сообщил ТАСС представитель компании, крайний рейс лоукостер выполнит 1 апреля по маршруту Внуково-Махачкала-Внуково. Возвращение самолета в Москву запланировано в 18:35 мск.

На данный момент, по данным Росавиации, "Победа" - третья крупнейшая российская авиакомпания по количеству пассажиров. За январь-февраль этого года перевезла 1,7 млн пассажиров. Она уступает сейчас только "Аэрофлоту" и S7. В зимнем расписании полетов компания летала по 85 маршрутам.

"Победа" - первый устойчивый российский лоукостер, дочерняя авиакомпания "Аэрофлота". До создания "Добролета" (так перевозчик назывался сначала, позже был переименован - прим. ТАСС) в 2013 году в России предпринималось несколько попыток создать лоукостер, но все их нельзя признать успешными: Skyexpress просуществовала с 2006 до 2011 года, "Авианова" - с 2009 по 2011 года.

"Победа" стала первой регулярной авиакомпанией, которая решила приостановить все полеты. Ранее полеты приостанавливали только чартерные перевозчики (сейчас они работают только на вывоз пассажиров), у которых вся сеть полетов приходилась на международные рейсы. Это Azur Air, Royal flight и iFly.

Выполнение международных рейсов "Победа" приостановила 23 марта, оставив только вывозные рейсы.

27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Как вернуть стоимость авиабилетов

Компания объявила о приостановке полетов на фоне решения премьер-министра Михаила Мишустина приостановить размещение в санаториях и работу курортных объектов с 28 марта по 1 июня. "Мы солидарны с этим решением: ваше здоровье и здоровье ваших близких - самое главное. "Победа" приняла непростое, но единственно верное решение: мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года", - прокомментировала свое решение компания.

Перевозчик планирует вернуть средства только на счет в личном кабинете, которые можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов "Победы".