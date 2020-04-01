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WSJ: Xerox окончательно отказалась от идеи купить HP

Как пишет издание, в корпорации сочли, что дальнейшие попытки добиться такой цели нецелесообразны ввиду крайне неблагоприятной ситуации на рынке

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Xerox отказалась от дальнейших попыток приобрести более крупную компанию HP. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники.

По их данным, Xerox после пяти месяцев попыток планирует окончательно отозвать предложение купить HP за более $30 млрд и отказаться от идеи сменить за счет враждебного поглощения руководство этого производителя принтеров и персональных компьютеров. Как пишет издание, в корпорации сочли, что дальнейшие попытки добиться такой цели нецелесообразны ввиду крайне неблагоприятной ситуации на рынке, обусловленной последствиями пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Как информировала газета, руководство HP трижды отказывало Xerox в слиянии, объясняя это тем, что предполагаемая сделка "значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению". Компания даже пошла на выкуп своих акций на сумму $15 млрд, чтобы заблокировать возможную попытку конкурента перехватить контроль за счет скупки ценных бумаг на фондовом рынке.

В ноябре прошлого года стало известно, что Xerox, производящая копировальные аппараты, выступила с предложением о приобретении корпорации HP, которая выпускает компьютеры и другую технику. Агентство Рейтер отмечало, что Xerox готова выплатить HP около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP снизилась с $30,96 млрд до около $25 млрд, а Xerox - с примерно $8,1 млрд до почти $4 млрд.

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