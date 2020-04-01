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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс доллара на Мосбирже вырос до 79,09 рубля. Евро - до 87 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов потерял 2,38%, индекс РТС - 3,6%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российский рубль на открытии торгов Московской биржи ослаб по отношению к доллару на 0,9%, достигая уровня 79,09 рубля, курс евро к рублю прибавил 0,6%, до 87 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара замедлил рост и находился на отметке в 78,85 рубля. (+0,6%), а курс евро - на уровне 86,6 рубля. (+0,1%).

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 2,38%, до 2449,01 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 3,6% и достиг отметки 977,48 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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