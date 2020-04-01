Прокурор Москвы предостерег глав торговых сетей от несоблюдения требований мэра

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов предостерег руководителей 14 крупных торговых и аптечных сетей от нарушения требований о нанесении разметки для дистанцирования посетителей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратурой Москвы в ходе мониторинга полноты проводимых крупнейшими продуктовыми ретейлерами и аптечными сетями противоэпидемических мероприятий выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению введенных указом мэра Москвы требований социального дистанцирования. "В этой связи прокурор Москвы Денис Попов направил руководителям 14 крупных столичных продуктовых и аптечных сетей предостережения о недопустимости нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказали в прокуратуре. Должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей.

Кроме того, прокурорам административных округов и межрайонным прокурорам Москвы поручено обеспечить постоянный мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической безопасности на всех торговых и аптечных объектах и принимать незамедлительные меры по предупреждению нарушений.

Магазины и аптеки обязаны наносить специальную разметку в торговых зонах для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 м.