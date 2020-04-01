ЦБ увидел в увеличении сроков необеспеченных кредитов риски для банков

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Банк России видит в тенденции увеличения сроков необеспеченных кредитов возможные кредитные риски для российских банков, которые могут появиться в будущем. Об этом говорится в обзоре регулятора, посвященного российскому финансовому сектору и финансовым инструментам за 2019 год.

"Увеличение сроков необеспеченных кредитов (по оценкам Банка России, доля необеспеченных кредитов на срок свыше трех лет приближается к 60%) может представлять собой источник кредитных рисков банков в будущем", - отмечается в документе.

При этом регулятор подчеркнул, что в начале 2020 года розничное кредитование демонстрировало ускорение роста. "Необеспеченное потребительское кредитование получило импульс от низких ставок и активизации ажиотажного спроса на отдельные товарные группы на фоне ослабления валюты и распространения пандемии в России и в мире", - считают в ЦБ.

Российские банки с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.