Глава Ростуризма из-за коронавируса предложила отложить запуск электронной путевки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в условиях пандемии коронавируса предложила отложить запуск электронной путевки в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"В сложившейся ситуации ведомство выступает категорически против любых инициатив, связанных с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая, очевидно, на следующем шаге ляжет на плечи туристов. К обсуждению запуска электронной путевки и гостиничного сбора можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма", - сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба.