Цена нефти Brent опустилась ниже $25

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,5% к уровню закрытия предыдущей сессии - до $24,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 11:18 мск.

К 11:30 мск нефть сорта Brent торговалась на уровне $24,88 за баррель (-5,6%), в моменте достигая отметки в $24,84 за баррель.

Стоимость нефти сорта WTI опускалась на 2% - до $20,08 за баррель.

Российский рубль дешевеет вслед за снижением нефтяных котировок. Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,2% - до 79,3 рубля, а курс евро находился на отметке в 86,72 рубля, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.