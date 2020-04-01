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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Грузии покроют расходы населения на коммунальные услуги

Речь идет о счетах за март, апрель и май

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение покрыть расходы населения за свет, газ, воду и мусор в марте, апреле и мае в рамках экономической помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Георгий Гахария на заседании Межведомственного совета по борьбе с эпидемией.

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"По решению правительства, все наши граждане, которые в течение месяца употребляют электроэнергию меньше 200 кВт, а также меньше 200 кубометров газа, будут полностью профинансированы в течение трех месяцев. Конечно же, финансирование касается также воды и вывоза мусора", - сказал Гахария.

Кроме того по словам премьера, правительство выделит 2 млрд лари (порядка $610 млн) на стимулирование экономики. Деньги будут переданы компаниям, а также разного рода производствам на поддержание их работы, чтобы им, в конечном итоге, не пришлось сокращать штат и увольнять людей. Кабмин решил выделить еще 351 млн лари (более $106 млн) на систему здравоохранения, чтобы усилить борьбу с новым коронавирусом.

В Грузии из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 21 апреля действует режим чрезвычайного положения. Нарушение режима ЧП карается штрафом в размере 3 тыс. лари (около $915) для физических лиц и 15 тыс. лари (более $4,5 тыс.) для юридических лиц. Повторное нарушение ЧП влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Всего в Грузии было зафиксировано 115 случаев заражения коронавирусом, 22 человека уже выздоровели.

Теги
ГрузияГахария, ГеоргийПандемия коронавируса нового типа
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