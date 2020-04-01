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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин: затраты на маски и тест-системы будут учитывать при расчете налога на прибыль

Премьер-министр дал соответствующее поручение по внесению изменений в законодательство Минфину и Минэкономразвития

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Затраты компаний на покупку масок, тест-систем и другого медоборудования для борьбы с коронавирусом будут учитываться при расчете налога на прибыль. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

По его словам, соответствующее поручение было дано Минфину и Минэкономразвития.

"Они должны внести в законодательство положение о том, что при закупке предприятиями масок, тест-систем, медоборудования для диагностики и лечения этого заболевания, расходы компаний на их приобретение учитывались бы как затраты и вычитались бы при расчете налога на прибыль", - сказал премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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