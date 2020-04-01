Дума приняла в третьем чтении проект об оптимизации услуг связи в малонаселенных пунктах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект, предусматривающий включение в перечень универсальных услуг связи (УУС) услуги по обеспечению интернетом населенных пунктов, где проживает от 100 до 500 человек, посредством использования точек доступа Wi-Fi.

"Для оказания услуг связи в таких населенных пунктах законопроектом предусмотрены положения об обеспечении оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием точек доступа в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предполагает включение в перечень УУС услуги подвижной радиотелефонной связи в малонаселенных пунктах и возможность оснащения таксофонов средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Одновременно исключаются положения об оказании в составе УУС услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа.

Инициатива кабмина предусматривает поэтапную реализацию нововведений. В населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек их планируется осуществить до 2024 года включительно, от 100 до 250 человек - до 2026 года. По оценке правительства, сейчас современные услуги связи остаются недоступными в более чем 25 тыс. населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек.

К УУС относятся услуги, оказание которых любому пользователю на всей территории России обязательно для операторов универсального обслуживания (таковым является "Ростелеком").