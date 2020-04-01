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Депутаты Петербурга поддержали пакет антикризисных предложений для бизнеса

Меры поддержки коснутся организаций в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма, образования и санаторно-курортных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, представляющий собой первый блок антикризисных мер для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за введенных ограничений на фоне эпидемиологической обстановки, передает корреспондент ТАСС. За соответствующий документ в первом чтении городские парламентарии проголосовали на заседании единогласно.

"Законопроект является составной частью первого антикризисного пакета правительства, он не завершающий, у нас будет второй и, скорее всего, третий антикризисный пакет. Первый блок мер направлен на поддержку тех отраслей малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате ограничения их деятельности. В целях налоговой поддержки мы предлагаем снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения до 3% [с действующих 6%] для объекта налогообложения - доходы и до 5% [с действующих 7%], если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Также предлагаем обнулить ставку по налогу на прибыль для компаний, которые заключили специальный инвестиционный контракт", - сказал в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на заседании заксобрания.

Меры поддержки планируется направить организациям в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма, образования и санаторно-курортных организаций. Законопроект также предусматривает отмену обязанности по уплате авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Вице-губернатор пояснил, что малые и средние предприятия в сфере гостиничного бизнеса смогут также рассчитывать на снижение в 2020 году на 50% налога на имущество организаций, а также отмену авансовых платежей по транспортному налогу. Арендаторы земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в городской собственности - малые и средние предприятия в сфере образования, культуры, спорта, индустрии развлечений - будут освобождены от уплаты арендных платежей во втором квартале 2020 года.

Компании в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания смогут воспользоваться отсрочкой по арендным платежам за период второго квартала 2020 года до 31 декабря 2020 года с возможностью последующей рассрочки в течение 2021 года. Среди дополнительных мер - временный мораторий на проверки и обследования, также проект предусматривает и мероприятия по содействию сбыту социально значимой продукции.

Председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров отметил, что внесенный губернатором законопроект "вносит радикальные изменения в отдельные законы Петербурга о налогах и сборах", так как предполагает введение значительных льгот для тех предпринимателей и предприятий, которые уже ощущают последствия необходимых противоэпидемических мер. "Мы поддержим все предложения губернатора и правительства города, потому что они закладывают основы финансовой "подушки безопасности" для многих бизнесменов и предприятий города", - привели в пресс-службе городского парламента слова Макарова.

Снижение доходов

Как сообщал в понедельник на заседании городского правительства глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, в первом квартале 2020 года зафиксировано снижение доходов бюджета в сравнении с ранее установленным прогнозом. Проект бюджета на 2020 год ориентировался на темп роста доходов в размере 7,4% по итогам года.

В первом квартале 2020 показатель сократился на 2% от прогнозного, при сохранении текущих темпов роста до конца 2020 года, это приведет к выпадению доходов бюджета в размере порядка 60 млрд рублей, отмечал председатель городского комитета финансов. Для финансового обеспечения указанных мер планируется увеличить объем резервного фонда городского правительства, а также скорректировать бюджет Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы.

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