Крупнейшая солнечная электростанция в РФ вышла на полную мощность на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Старомарьевская солнечная электростанция (СЭС) в Ставропольском крае вышла на полную мощность - 100 МВт. Она стала крупнейшей электростанцией в России, сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"В промышленную эксплуатацию введены семь очередей строительства. Таким образом, Старомарьевская СЭС официально стала крупнейшей на территории Российской Федерации солнечной электростанцией, построенной в рамках договора поставки мощностей. Общая мощность объекта альтернативной генерации составила 100 МВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВтч электроэнергии. Такой объем выработки обеспечат более 349 тыс. фотоэлектрических модулей, расположенных на площади порядка 50 га.

Объем инвестиций в строительство СЭС превысил 14 млрд рублей. Благодаря реализации проекта созданы 12 новых высокопроизводительных рабочих мест для инженерных сотрудников, а также рабочие места для обслуживающего персонала. В строительстве объекта были задействованы порядка 320 человек.

"Строительство солнечной электростанции "Старомарьевская" - это важный для региона инвестиционный проект. Помимо многомиллионных налоговых отчислений в консолидированный бюджет, Ставрополье также получит уникальный опыт эксплуатации подобных объектов возобновляемой энергетики, который можно использовать при реализации других проектов в сфере солнечной генерации. С учетом большого количества солнечных дней во многих районах Ставрополья правительство края совместно с инвесторами прорабатывает возможность использования подходящих по условиям земель под строительство новых СЭС", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

С момента ввода в эксплуатацию первой очереди Старомарьевской СЭС количество выработанной энергии уже превысило 47 млн кВтч.