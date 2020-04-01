{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейшая солнечная электростанция в РФ вышла на полную мощность на Ставрополье

Общая мощность объекта альтернативной генерации составила 100 МВт

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Старомарьевская солнечная электростанция (СЭС) в Ставропольском крае вышла на полную мощность - 100 МВт. Она стала крупнейшей электростанцией в России, сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"В промышленную эксплуатацию введены семь очередей строительства. Таким образом, Старомарьевская СЭС официально стала крупнейшей на территории Российской Федерации солнечной электростанцией, построенной в рамках договора поставки мощностей. Общая мощность объекта альтернативной генерации составила 100 МВт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ежегодно Старомарьевская СЭС сможет выдавать в единую энергетическую систему страны более 150 млн кВтч электроэнергии. Такой объем выработки обеспечат более 349 тыс. фотоэлектрических модулей, расположенных на площади порядка 50 га.

Объем инвестиций в строительство СЭС превысил 14 млрд рублей. Благодаря реализации проекта созданы 12 новых высокопроизводительных рабочих мест для инженерных сотрудников, а также рабочие места для обслуживающего персонала. В строительстве объекта были задействованы порядка 320 человек.

"Строительство солнечной электростанции "Старомарьевская" - это важный для региона инвестиционный проект. Помимо многомиллионных налоговых отчислений в консолидированный бюджет, Ставрополье также получит уникальный опыт эксплуатации подобных объектов возобновляемой энергетики, который можно использовать при реализации других проектов в сфере солнечной генерации. С учетом большого количества солнечных дней во многих районах Ставрополья правительство края совместно с инвесторами прорабатывает возможность использования подходящих по условиям земель под строительство новых СЭС", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

С момента ввода в эксплуатацию первой очереди Старомарьевской СЭС количество выработанной энергии уже превысило 47 млн кВтч.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Кабмин готовит второй пакет мер поддержки, необходимых из-за распространения коронавируса
Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС