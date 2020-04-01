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Путин подписал закон о снижении числа неэффективных теплосетевых компаний

Основная цель документа - снижение количества неэффективных с финансовой и технической точки зрения теплосетевых организаций, которые сегодня работают в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уменьшение числа неэффективных теплосетевых организаций путем наделения правительства РФ правом по установлению необходимых показателей для таких организаций. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет правительство полномочиями по установлению критериев и порядка отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик таких объектов, количественных или качественных показателей их деятельности.

Основная цель документа - снижение количества неэффективных с финансовой и технической точки зрения теплосетевых организаций, которые сегодня работают на территории РФ. В России работают практически 66 тыс. теплосетевых организаций, из них 44 тыс. занимаются и производством, и передачей тепла, 11 тыс. - только передачей и 11 тыс. - только производством. Аналогичный подход уже реализован в электроэнергетике, где до принятия соответствующих норм работали 4 тыс. компаний.

Документом также вводится понятие "транзитная организация" - это организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным правительством критериям отнесения собственников водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них к транзитным организациям.

Для транзитных организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, вводится обязанность заключать с гарантирующей организацией договор по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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