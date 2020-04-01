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Bloomberg: власти США могут сдать в аренду компаниям место в федеральном хранилище нефти

Отмечается, что такая мера позволит компаниям, хранилища которых уже переполнены, хранить энергоресурсы в условиях низких цен на сырье и низкого спроса

ТАСС, 1 апреля. Министерство энергетики США рассматривает возможность разрешения американским нефтяным компаниям аренды места в федеральном Стратегическом нефтяном резерве для хранения сырья. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что такая мера позволит компаниям, хранилища которых уже переполнены, хранить энергоресурсы в условиях низких цен на сырье и низкого спроса. По данным агентства, операторы трубопроводов также начали просить добывающие компании сокращать производство, так как место для хранения в резервуарах и нефтепроводах заканчивается.

Идея о сдаче в аренду места в федеральном резерве появилась, после того как представители Демократической партии в Конгрессе заблокировали просьбу администрации США о выделении $3 млрд на покупку 77 млн баррелей нефти у компаний. Таким шагом президент США Дональд Трамп хотел поддержать производителей и пополнить резервы по низкой цене, указывает Bloomberg.

Министерство энергетики пока официально не комментировало этот вопрос.

Федеральный резерв имеет максимальную загрузку в 713,5 млн баррелей, в настоящее время в нем хранится около 635 млн баррелей.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.

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