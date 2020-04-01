Ретейлеры фиксируют повышенный спрос на имбирь из-за стремления защититься от коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ретейлеры отмечают рост спроса на имбирь на фоне распространения в России коронавируса. Об этом ТАСС сообщили представители X5 Retail Group и "Магнита".

"Мы фиксируем рост спроса на фоне стремления покупателей защититься от инфекции и укрепить иммунитет", - сказал представитель "Магнита", отвечая на вопрос, увеличился ли спрос на имбирь, чеснок и лимон в последние две недели.

"Мы фиксируем повышенный спрос на имбирь в наших магазинах", - отметили в X5 Retail Group. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в некоторых регионах, откуда традиционно импортировался имбирь, компания старается наладить поставки имбиря из других стран, при этом аналогичного по качеству и цене.

В "Ашане" ТАСС сообщили, что, напротив, 30-31 марта фиксируют небольшое снижение спроса на имбирь, чеснок и лимон по сравнению с 28-29 марта.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) сообщали, что ожидают стабилизации цен на имбирь и чеснок, которые пользуются популярностью в период эпидемии коронавируса, в связи восстановлением поставок из Китая.