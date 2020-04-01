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Помпео заявил, что Китай останется стратегическим соперником США после окончания пандемии

Госсекретарь США подчеркнул важность экономических отношений с Китаем, в то же время он отметил существование серьезных вызовов с этой стороны

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Китай останется их стратегическим соперником и после урегулирования кризиса с распространением коронавируса. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помппео в интервью журналистам из стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент.

"С тех пор, как начался кризис, мы продолжаем искать любую возможность взаимодействия с Китаем, у нас очень важные экономические отношения, - сказал Помпео. - Незадолго до этого [распространения коронавируса] мы заключили первую фазу торгового соглашения. Надеемся, что вторая фаза не заставит себя долго ждать". "В то же время существуют серьезные вызовы со стороны Китая. Есть сферы, в которых, как отмечал президент США Дональд Трамп, не наблюдается взаимности", - указал госсекретарь.

"Он [Китай] продолжит быть, как это уже ранее определили в администрации США, стратегическим соперником Соединенных Штатов, - подчеркнул глава дипведомства. - Не думаю, что это изменится, мы узнали некоторые вещи. Америка нуждается в обеспечении ресурсов, которые мы можем сохранить в такое время".

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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