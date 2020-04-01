Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,4-2,63%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 1,4% - до 2473,6 пункта, индекс РТС - на 2,63%, до 987,7 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:22 мск вырос на 0,76%, до 79,78 руб., курс евро снизился на 0,25%, до 86,28 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,47% - до $24,85 за баррель.

Итоги дня

В среду российский фоновый рынок понес потери на негативном внешнем фоне, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

"Продажам наших акция способствовала динамика рынка энергоносителей, где июньский фьючерс. Также давление на российский рынок оказывала ситуация на западных площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 2,5% и 2,9% соответственно", - пояснил эксперт.

Снижение российского рынка развивается в рамках мировой тенденции, несмотря на то, что в последние дни был объявлен ряд новых масштабных мер поддержки спроса, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Среди них - пакет бюджетного стимулирования в Японии объемом в 5% ВВП, который сформирован вдобавок к уже реализуемой центробанком Японии скупке высоко рискованных активов объемом более $100 млрд в год. НБК провел максимальное за 5 лет снижение ставки РЕПО, а администрация президента США заявила о планах предоставить государственные нефтехранилища нефтепроизводителям, при этом Дональд Трамп объявил о подготовке к переговорам по вопросу цен на нефть с РФ и Саудовской Аравией. На этом фоне бумаги нефтегазового сектора выглядели лучше рынка", - пояснил эксперт.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Полюса" и "Полиметалла", упавшие на 5,2% и 3,3% соответственно. Лучше рынка торговались акции "Сургутнефтегаза" и "Роснефти", прибавившие 2,2% и 1,6%.

"На фоне заявлений президента США о переговорах акции "Роснефти" вновь отыгрывали перспективы снятия санкций. Акции "Сургутнефтегаза", привилегированные и обыкновенные, продолжают отыгрывать рост инфляционных ожиданий в экономике. Сегодняшние данные российского PMI в обработке за март продемонстрировали снижение, но не стали поводом для усиления дефляционных опасений. "Алроса" разрешит клиентам отложить покупки алмазов в апреле. Акции компании выглядели хуже рынка. Впрочем, характерно, что они снизались вместе с бумагами золотодобычи и цветной металлургии, которые долгое время играли на рынке "защитную" роль", - также отметил Александр Осин.

Прогноз на четверг

Если рынки в ближайшее время не получат значимых поводов для продолжения восстановления со стороны "вирусного" либо нефтяного новостного фона, продажи могут усилиться, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

В четверг участники торгов продолжат фокусироваться на информации, связанной с распространением COVID-19, а также на сигналах со стороны крупнейших нефтеэкспортеров, добавил он.

Эксперт отметил, что завтра выйдет важная макростатистика, в частности данные по изменению за неделю числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

По мнению Александра Осина, завтра вновь преобладают шансы снижения рынка из-за осторожного настроя инвесторов в США.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 2400-2500 пунктов, по курсу рубля - 78-80 руб. Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2250-2500 пунктов, 77,20-80,55 руб. соответственно.