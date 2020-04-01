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Путин подписал закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

За такие правонарушения для должностных лиц законом устанавливается штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Согласно документу, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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